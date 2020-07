Giulia de Lellis choc: “Intervento al naso e logopedia”/ “Mi sono ca*ata addosso…”

Giulia de Lellis si lascia andare a rivelazioni choc sui social annunciando un intervento al naso e diverse sedute di logopedia ma senza rivelare quali siano davvero le motivazioni di questa decisione se non parlando di un controllo che l’ha fatta “c..are” addosso letteralmente. Cosa sta succedendo all’influencer? Proprio nel momento in cui tutto sta andando a gonfie vele sia nella vita lavorativa che in quella privata con la ritrovata armonia con Andrea Damante, sembra proprio che per lei sia arrivato il momento di affrontare un non meglio precisato problema di salute. La 24enne ha preferito non svelare il tipo di problema che deve affrontare anche se tutto lascia pensare che si tratti di qualcosa legato alla respirazione e, magari, alla gola: “Poteva andare peggio, mi sono c….ta addosso tutto il giorno”.

GIULIA DE LELLIS PRONTA PER UN INTERVENTO ALLA GOLA?

Il lungo sfogo su Instagram poi continua con qualche dettaglio in più: “Me la caverò con una operazione al naso, non so quante sedute dalla logopedista e trattamenti vari”, e poi Giulia de Lellis ha spiegato. “È stato fastidiosissimo il controllo e non sarà semplice guarire ma sono serena. Sono mezza scioccata, mi hanno infilato nel naso un tubicino fastidiosissimo, quando tornerò a Milano mi organizzerò”. Alla fine poi Giulia de Lellis conclude: “Diciamo che c’è sempre chi sta peggio, quindi va bene così”. Poi fa un sorriso ai fan e torna a parlare di questo controllo e dell’ansia terribile che ha provato in queste ore ma soprattutto prima di sottoporsi al famoso controllo alla gola di cui parla da sempre. Siamo sicuri che nei prossimi giorni arriveranno nuovi dettagli a riguardo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA