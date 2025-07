Giulia De Lellis: la gravidanza non ferma le vacanze da single. Tony Effe lontano, ma lei chiarisce: “Non è crisi, è libertà”.

Giulia De Lellis è in vacanza senza Tony Effe. Ebbene sì, il colpo di scena è arrivato proprio in questi giorni, quando l’influencer ed ex Uomini e Donne ha mostrato delle foto mentre si trova insieme alle amiche al mare. Tony Effe, invece, si trova in Sicilia. Cos’è successo alla coppia? Questa distanza ha subito messo in allarme i fan che si sono chiesti cosa sia successo alla famosa coppia, che adesso aspetta anche un figlio.

Dopo l’allarme dei fan, Giulia De Lellis ha subito tenuto a precisare che questo allontanamento “Fa bene alla persona e fa bene alla relazione“. Insomma, anche loro come molte coppie del mondo dello spettacolo e non solo stanno cercando di vivere del tempo per sè stessi, forse per ritrovarsi più forti di prima in un periodo così delicato come quello della gravidanza. Solo poche settimane fa, il rapper e l’influencer avevano annunciato di aspettare una figlia di nome Priscilla.

Giulia De Lellis manda un messaggio ai fan: “Scappate se state con una persona così“

“Se siete fidanzate con qualcuno che prova a dirvi di non fare una vacanza con le vostre amiche, scappate. Io divento pazza quando leggo queste cose… non esiste che un fidanzato o una fidanzata vieti di passare del tempo con gli amici”. Così ha risposto Giulia De Lellis quando ha visto i commenti di alcune fan, che si lamentavano per la scelta di vivere una vacanza da separati. “”Per me è sacrosanto, nessuno può vietarvi una cosa del genere e chi lo fa non vi vuole davvero bene. Non mi mandate questi messaggi, piuttosto lavoriamo su queste relazioni malsane”. Dopo questi commenti, molti follower le hanno dato ragione, capendo l’importanza di dare spazio anche ad altre relazioni per poi ritrovarsi più uniti di prima.