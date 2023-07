Giulia De Lellis, conduttrice di un format su Real Time/ Il nuovo debutto TV

Uomini e donne, Giulia De Lellis si prepara per il nuovo upgrade al ruolo conduttrice TV

L’ex corteggiatrice storica al trono classico di Andrea Damante ad Uomini e donne, Giulia De Lellis, si riattiva nel web per dare annuncio di un nuovo debutto che l’attende in TV. Ebbene sí. Come lei stessa fa sapere, riattivatasi via Instagram stories, la popolare influencer mora, ricordata dai più tra i fan e non attivi via social per essersi rivelata la scelta di Andrea Damante alla corte di Maria De Filippi, si prepara per un grande ritorno nel piccolo schermo. Questo, nelle vesti di timoniera di un programma.

Il titolo del progetto é nuovo di zecca, così come la popolare webstar rende noto in uno tra gli stati pubblicati, in questa prima metà nel corrente mese di luglio 2023, tra le stories su Instagram.

“Finalmente Ve lo posso dire – esordisce nel curioso stato online diramato via social la mora influencer -, a novembre su Real time mi troverete e ci troverete perché non sarò sola, in un nuovo programma”.

Giulia De Lellis dà annuncio del suo format in arrivo, via Instagram stories: il debutto in “Amore alla prova, la crisi del settimo anno”

Con la nuova Instagram story d’annuncio, quindi, Giulia De Lellis prepara il popolo del web al suo nuovo ruolo di conduttrice, da lei tanto desiderato, al timone di un format televisivo che si chiamerà ‘Amore alla prova la crisi del settimo anno'”. Tuttavia, circa le ulteriori info in merito al progetto televisivo che la coinvolge insieme a terzi ignoti tra i protagonisti nel cast, Giulia De Lellis si riserva della facoltà di non spoilerare di più. Come su direttive stabilite dalla produzione del format: “Non vi posso raccontare molto, sennò poi mi tolgono il cellulare”.

Non ci resta altro, intanto, che attendere ulteriori anticipazioni per sapere di più sul nuovo progetto TV in arrivo per Giulia De Lellis.











