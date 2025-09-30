Tutto è pronto per l’imminente parto di Giulia De Lellis e il suo compagno Tony Effe ha sconvolto tutti con un gesto in particolare

Il parto di Giulia De Lellis è vicinissimo quindi tutti i fan non stanno più nella pelle per quel momento che li renderà tutti partecipi, anche perché sono anni che lei è seguita sui social, riuscendo a costruire una sorta di carriera anche lontana dalla televisione dove si è fatta conoscere come corteggiatrice di Andrea Damante.

In questo momento l’influencer è in ospedale, pronta a dare alla luce la sua Priscilla. Negli ultimi giorni aveva mostrato gli ultimi scampoli di quotidianità, non mancando di replicare a tono agli haters che l’hanno criticata per la scelta del suo fidanzato Tony Effe nonché padre della sua futura bambina. Stando alle ultime indiscrezioni proprio lui avrebbe compiuto un gesto che fa capire quanto tenga alla sua compagna.

Giulia De Lellis: il suo compagno Tony Effe le ha riservato un reparto dell’ospedale

Ma qual è il gesto sconvolgente che Tony Effe ha fato per la sua Giulia De Lellis il cui parto è vicinissimo? Secondo alcune fonti vicini alla coppia pare che lui abbia voluto riservarle un reparto dell’ospedale Policlinico Gemelli di Roma al fine di darle tutta la tranquillità di questo mondo dopo le polemiche che ha dovuto sopportare. Inoltre si dice che lui sia molto educato e rispettoso con tutto il personale della struttura: un’immagine diversa da quella che dà all’esterno con i suoi fan e il suo pubblico in generale.

Nonostante lo scetticismo alla fine la coppia sembra essere molto affiatata e non vede l’ora di allargare la famiglia con la nascita di Priscilla. E pensare che negli ultimi mesi è nata la figlia di Alessandra Amoroso, sta per nascere quella di Cecilia Rodriguez, Andrea Damante è diventato padre, insomma, è tutto un fioccare di nastri azzurri e rosa.