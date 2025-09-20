Giulia De Lellis discute con un utente: cosa sta succedendo

Giulia De Lellis è tornata al centro delle polemiche. Il motivo? Nell’ultimo periodo, l’influencer si è spesso lamentata dell’invasione del gossip nella vita privata dei personaggi famosi, specialmente in situazione delicata come le gravidanze. Difatti, la sua è stata annunciata da Chi Magazine, senza dare a lei la possibilità di rivelare per prima di essere incinta. Successivamente, ha difeso Alessandra Amoroso dopo che alcuni gossippari avevano diffuso la notizia della nascita di sua figlia, prima che la cantate stesse facesse l’annuncio. Al che, in molti si sono mostrati dalla sua parte, mentre altri, invece, l’hanno accusata di ipocrisia.

Ricordiamo, infatti, che Giulia è diventata nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne, dove ha iniziato la sua chiacchieratissima storia d’amore con Andrea Damante. Negli ultimi dieci anni, poi, è stata costantemente al centro delle cronache rosa per le sue vicende amorose e private, che hanno inevitabilmente contribuito alla sua popolarità e, quindi, al suo successo. Di conseguenza, una follower l’ha incalzata dicendo: “De Lellis chi specula sei tu. Anni che metti in mostra il tuo privato e adesso vuoi rispetto e ti appelli alla mancata umanità è all’intimità?“.

Giulia De Lellis sbotta contro una follower: cos’è successo

A quel punto, Giulia De Lellis non è rimasta in silenzio e ha deciso di rispondere per le rime all’utente. Difatti, l’influencer ha spiegato che c’è una grande differenza tra scegliere personalmente cosa condividere della propria vita e subire invece che qualcun altro decida al posto tuo quando e come farlo. “Scelgo sempre e comunque io cosa condividere, e non chi per me. E se non riuscite a capire questo, siete voi ad avere un problema”, ha chiarito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che a breve dovrebbe dare alla luce la sua prima figlia con Tony Effe.