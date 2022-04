Giulia De Lellis, dedica al fidanzato Carlo Beretta/ “Non mi basta mai” e i fan…

Giulia De Lellis, amore a gonfie vele con il fidanzato Carlo Beretta

Giulia De Lellis è sempre più innamorata del fidanzato Carlo Beretta. Per l’influencer la cui carriera è iniziata dopo la partecipazione, nelle vesti di corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e donne, è un momento magico sia sentimentalmente che professionalmente. Seguitissima da milioni di followers, con tantissimi impegni lavorativi, per Pasqua, si è concessa un weekend romantico in Versilia con il fidanzato Carlo Beretta con cui vive una storia che la rende serena e felice. Come fa sapere il settimanale Chi, la coppia ha tracorso dei giorni all’insegna dell’amore.

Lui l’ha coccolata e riempita di baci e lei si è lasciata travolgere dal sentimento del fidanzato regalandogli un look mozzafiato che ha fatto impazzire anche i fan. Sui social, inoltre, Giulia De Lellis si è anche lasciata andare dedicandogli delle parole importanti.

Giulia De Lellis e la dedica a Carlo Beretta

Giulia De Lellis non nasconde i propri sentimenti per il fidanzato Carlo Beretta e, pur essendo diventata molto riservata, negli scorsi giorni, ha dedicato al compagno parole d’amore importanti. “Tu, tu non mi basti mai. Davvero non mi basti mai. Tu, tu dolce terra mia

Dove non sono stato mai… Voglio sognarti come non ti sogno mai. Essere l’anello che porterai. La spiaggia dove camminerai. Lo specchio che ti guarda se lo guarderai”, ha scritto citando una delle canzoni più belle di Lucio Dalla.

Un amore, dunque, quello tra la De Lellis e Carlo Beretta che diventa sempre più importante. Romantica, amante dei bambini e con il sogno di avere una famiglia, chissà che con Carlo, Giulia non riesca a realizzare tutto e noi glielo auguriamo.

