Giulia De Lellis, dedica per Andrea Iannone/ Foto: “Siamo uguali, lui per me è tutto”

È un giorno molto speciale per Giulia De Lellis. L’influencer da oltre 4 milioni di follower, che è ormai una vera e propria imprenditrice, festeggia oggi due persone davvero molto speciali. Una di queste è la sua nipotina Matilde, l’altra invece il suo fidanzato: Andrea Iannone. È a lui che Giulia ha dedicato il suo ultimo post pubblicato su Instagram, un bellissimo messaggio d’amore che palesa il forte sentimento che li lega. “Io e lui abbiamo poche foto ma tanti momenti. – esordisce la De Lellis – Io e lui siamo così uguali che a volte quando mi parla sembra di ragionare da sola. La prolunga della mia testa, delle mie braccia quando sono stanca e delle mie gambe se non riesco ad arrivare. Quella persona nel mondo che mi fa solo bene al cuore .. Ecco cosa siamo io e lui : bene.” È un’innamoratissima Giulia De Lellis quella che scrive.

Giulia De Lellis: “Iannone ogni giorno mi fa innamorare di qualcosa”

Dopo la brusca rottura con Andrea Damante e il flirt con Irama, Giulia De Lellis sembra aver davvero trovato l’uomo giusto. E lo scrive nel suo post di buon compleanno per Iannone: “Siamo anche rispetto, consapevolezza, e tante altre cose che se dovessi soffermarmi a descrivere non finirei più.. – tiene a sottolineare, per poi rivolgersi ai follower – È vero, non vi ho ancora raccontato tanto di noi, ma lui è troppe cose .Più di tutto è meraviglia, la mia ..” Così conclude ammettendo che “Ogni giorno fa innamorare di qualcosa: di un dettaglio, di un nuovo neo che scopro sul suo corpo, di un sorriso, di uno sguardo, una smorfia o una mania. Non smettere mai di stupirmi, buon compleanno amore mio!” Un gesto d’amore che ha scatenato tantissimi commenti di fan commossi ed entusiasti. Chissà quale sarà la risposta di Andrea..





