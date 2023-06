Giulia De Lellis diventa attrice?/ L’influencer si presenta ai provini del musical Mare Fuori

Giulia De Lellis sogna la carriera di attrice?

Giulia De Lellis è una delle influencer italiane più importanti e seguite dal pubblico. Bellissima, determinata e ambiziosa, dopo essersi fatta conoscere come corteggiatrice di Uomini e Donne e aver vissuto una storia d’amore con Andrea Damante che ha fatto sognare tutti, la De Lellis è riuscita a sfruttare la popolarità conquistata con il programma di Maria De Filippi per muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Oltre ad aver trovato un posto al sole nel mondo dell’influencer al punto che, oggi, il suo profilo Instagram conta 5,3 milioni di followers, è la testimonial di importanti brand, ha lanciato una linea di bellezza tutta sua e ha anche debuttato come conduttrice.

Tuttavia, le aspirazioni della De Lellis non si fermerebbero qui perché da un’indiscrezione riportata da Chi, sembrerebbe che il sogno dell’ex Uomini e Donne sia quello di fare l’attrice.

Giulia De Lellis a teatro con il musical di Mare fuori?

La serie tv della Rai “Mare Fuori”, non ha bisogno di presentazioni. La serie, infatti, ha ottenuto un successo incredibile e, in attesa della quarta stagione, già in lavorazione, fervono anche i lavori per il musical teatrale Mare fuori nato da un’idea di Alessandro Siani. Una produzione che dovrebbe portare a teatro le storie della serie anche se, naturalmente, riadattate allo spettacolo teatrale.

Stando ad un’indiscrezione riportata dalla rubrica “Chicche di gossip” pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 28 giugno del settimanale Chi, pare che ai provini si sia presentata anche Giulia De Lellis la cui presenza non sarebbe passata inosservata. L’influencer, dunque, tenterà la carriera di attrice?

