Giulia De Lellis/ Dopo Damante rinasce “Tanti follower? Ho il talento della comunicazione”, Zorzi punge…

Di strada ne ha fatta Giulia De Lellis da quando era nel parterre delle corteggiatrici di Uomini e Donne. Da scelta di Andrea Damante poi la De Lellis è diventata un’influencer amatissima (ma anche molto criticata!), tanto da contare oggi su Instagram quasi 5 milioni di follower. “Il mio talento più grande è quello della comunicazione. Diciamo che ho trovato la giusta empatia e il giusto modo di comunicare con le persone che mi seguono.” ha ammesso Giulia nel corso dell’ospitata al Maurizio Costanzo Show del 31 marzo 2021.

“Mi vedono come un’amica, come la ragazza della porta accanto che, partita da un paese piccolissimo, con tanta determinazione e un pizzico di fortuna, è riuscita ad ottenere tutto quello che desiderava.” ha poi aggiunto la De Lellis.

Tommaso Zorzi, l’influencer del momento, proprio al Maurizio Costanzo Show ha voluto palesare la sua stima per Giulia: “Credo che lei sia la versione italiana del sogno americano. Una ragazza rimasta molto con i piedi per terra. – per poi ammettere che – all’inizio le andavo un po’ contro perché non riuscivo a capire il fenomeno. Parla ai suoi follower come parla con me al telefono e credo che questo sia il suo successo. È a tutti gli effetti un’imprenditrice pur essendo rimasta una ragazzina”. Questa sua popolarità ha inevitabilmente acceso l’attenzione anche sulle vicende amorose che la vedono protagonista. Dopo la seconda rottura con Andrea Damante, Giulia De Lellis ha ritrovato l’amore in Carlo Gussalli Beretta.

