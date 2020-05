Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme/ Lei lo raggiunge a Milano, poi…

Pubblicità

Arrivato il fatidico 4 maggio, Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono separati. Con l’inizio della fase 2, la coppia, che ha trascorso tutto il periodo di quarantena insieme, si è divisa. Andrea ha infatti lasciato casa di Giulia, a Roma, per tornare al suo domicilio a Milano e riprendere in mano anche questioni lavorati rimaste in sospeso. I due quindi, che si sono ufficialmente ritrovati e, dunque, rimessi insieme, si sono separati ma solo per qualche giorno. Stando a quanto trapela infatti da Instagram, Giulia si è messa in viaggio per raggiungere Milano e, dunque, ricongiungersi ad Andrea. Il tutto dopo aver festeggiato la piccola di casa, Penelope, figlia della sorella maggiore, che ha compiuto il suo primo anno di vita.

Giulia De Lellis in viaggio verso Milano per stare con Damante

Subito dopo la festa, Giulia De Lellis si è dunque messa in viaggio ma ha optato non per il treno oppure per l’aereo, bensì per l’auto. Una scelta che la nota influncer ha fatto soprattutto per la sua ipocondria. “Per chi conosce molto bene la mia ipocondria avrà capito perché sono in un’auto e apprezzo così tanto questa organizzazione piuttosto che non ancora in aereo o in treno. Comunque speriamo bene”, ha infatti ammesso la De Lellis, mostrando anche ai suoi follower la perfetta organizzazione e igiene del taxi preso per il viaggio. Un lungo viaggio conclusosi con dei fiori, quelli trovati a casa una volta arrivata, così come da lei mostrato in uno scatto pubblicato proprio su Instagram con scritto “Benvenuta!”



