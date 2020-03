Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme?/ Una felpa infiamma i rumors

Giulia De Lellis e Andrea Damante continuano a far sognare i fans. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sono lasciati da tempo, ma da quanto è finita anche la storia tra la De Lellis e Andrea Iannone, i fans hanno ricominciato a sperare di poterli vedere nuovamente insieme. Negli ultimi giorni, i rumors su un probabile ritorno di fiamma si sono moltiplicati e ad alimentare le speranze dei fans più romantici è stata la stessa Giulia che, su Instagram, ha postato una storia in cui indossa una felpa rossa che, a quanto pare, sarebbe di proprietà dello stesso Damante. “ Io sto lavorando così ”, ha scritto Giulia postando la storia in cui indossa la felpa rossa che, dalla blogger Deianira Marzano, è stata riconosciuta come quella già indossata da Andrea Damante.

Giulia De Lellis e Andrea Damante, il ritorno di fiamma è possibile?

Il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è davvero possibile? La coppia, sin dai tempi di Uomini e Donne, ha fatto sempre sognare i fans e, nonostante nell’ultimo periodo i due si siano allontanati, c’è sempre chi ha sperato di poterli rivedere nuovamente insieme. Negli ultimi giorni, sono tante le voci che parlano di un probabile riavvicinamento tra i due che, tuttavia, per il momento, non trovano conferme. Giulia, inoltre, per accontentare i fans che sperano di rivederla nuovamente con Damante, ha anche tentato di chiamarlo in diretta su Instagram e l’imbarazzo non è passato inosservato agli occhi attenti dei fans. I due, dunque, hanno davvero ricominciato a sentirsi? Il tanto sperato ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne ci sarà davvero? Ai posteri l’ardua sentenza.



