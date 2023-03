Giulia De Lellis e Andrea Damante: ennesimo ritorno di fiamma?/ Avvistati mentre…

Giulia De Lellis e Andrea Damante: tutte le volte che si sono detti addio…

Tra tutte le varie coppie uscite da Uomini e Donne, senza ombra di dubbio, quella formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante, è stata la più amata. I due vantano un vero e proprio esercito di fan che, anche a distanza di anni, sperano in un possibile ritorno di fiamma. Il momento tanto atteso sembra essere finalmente arrivato, i due infatti sono stati avvistati insieme in un noto locale… Ma andiamo con ordine: la storia tra i due è giunta rovinosamente al capolinea quando la De Lellis ha scoperto, prendendo il portatile di lui, alcuni tradimenti.

Su tutte le furie, l’influencer, rompe i vestiti del Dj, lo lascia, e racconta il tutto nel suo romanzo bestseller Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza. Dopo una breve liaison amorosa con Andrea Iannone, Giulia decide di dare una seconda chance a Damante che però, ahimè, non va a buon fine. Se lui si consola tra le braccia della bella Elisa Visari a salvare la De Lellis con tanto di cavallo, o meglio cavalli bianchi, arriva Carlo Beretta, ex amico di Damante e rampollo della famiglia Beretta. Entrambe le coppie però, sembrano essere in una profonda crisi…

Che sia arrivata la terza, e si spera ultima, buona volta per Giulia De Lellis e Andrea Damante? I due sembrano essersi riavvicinati e delle prove lo confermerebbero. Lui ha detto addio alla bella Elisa Visari che è stata avvistata dal settimanale Chi, lasciare disperata, con tanto di bagagli, l’appartamento dove conviveva con il Dj dopo aver trovato dei messaggi compromettenti sul suo cellulare. Per quanto riguarda invece Giulia e Carlo Beretta tra i due c’è aria di maretta: da qualche settimana i loro scambi social sono ai minimi storici e l’influencer era l’unica a mancare al compleanno della madre di lui.

Non solo, a fare sperare in un ritorno di fiamma tra i due, Giulia, di ritorno dal viaggio degli Stati Uniti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la canzone Stay di Rihanna che, come i fan più attenti ricordano, era proprio la canzone che Andrea le aveva dedicato durante l’ultima esterna a Uomini e Donne. Un ultimo indizio, rivelato dalle spie di Chi, inchioderebbe i due… Giulia, dopo essere saltata da una sfilata all’altra durate la settimana della moda, è andata al compleanno del suo agente, Pietro Tavallini, nella nota discoteca Redroom. Tutti i presenti, Elettra Lamborghini, Lazza, Tony Effe, Giacono Urtis, hanno visto Giulia De Lellis entrare nel locale… Con chi? Proprio con Andrea Damante! Che la terza sia la volta buona? Non ci resta che rimanere a guardare.

ditemi se è vera questa cosa di giulia de lellis e andrea damante vi prego devo tornare ad ascoltare sul ciglio senza far rumore di alessandra amoroso pic.twitter.com/IywdTD2VRY — federica (@rachelgreeyn) February 28, 2023













