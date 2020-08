Giulia De Lellis e Andrea Damante in crisi?/ Lui: “Cavolate!” ma i fan notano che…

Giulia de Lellis e Andrea Damante in crisi oppure no? Ormai da giorni non si parla d’altro visto che dopo una serie di video, foto e dichiarazioni, i due non si vedono insieme da un po’. Tutto questo ha dato vita ad una serie di pettegolezzi legati soprattutto al fatto che Andrea Damante ha ripreso il suo ruolo di Dj in giro per l’Italia e che in alcune location è stata avvistata (o meglio si è mostrata) la sua ex, Claudia Coppola, tanto da far pensare che l’ex tronsita sia ricaduto nello stesso errore tradendo Giulia de Lellis e finendo così per chiudere anche questa seconda occasione ottenuta. Al momento nessuno dei due ha usato i social per spiegare cosa sta succedendo e nemmeno si sta cercando di spiegare che, magari, sono gli impegni di lui a tenerli lontani almeno fino ad oggi quando il settimanale Chi ha pubblicato una dichiarazione di Damante al riguardo al grido di: “Cavolate!”.

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS IN CRISI? LUI SMENTISCE MA…

Ma dobbiamo davvero credere al fatto che quella di Andrea Damante sia una smentita? Sono tanti gli indizi che remano contro la sua dichiarazione e anche contro la coppia visto che non solo i due non si stanno vedendo e non appaiono sui social insieme ma la bella Giulia de Lellis avrebbe tolto l’anello che fino a qualche giorno fa portava e faceva vedere al fianco del suo fidanzato. Ciliegina sulla torta è il fatto che proprio l’influencer è un po’ sparita dai social prima rivelando che il cane ha mangiato i suoi caricabatterie e poi parlando di un fantomatico trattamento che l’ha tenuta impegnata. Qual è la verità?



