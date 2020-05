Giulia De Lellis e Andrea Damante si separano/ Quarantena insieme finita, ora…

Pubblicità

Se per molti la Fase 2 è iniziata con il raggiungimento dei “congiunti”, per Giulia De Lellis e Andrea Damante è iniziata con la loro separazione. Dopo aver trascorso tutta la Fase 1 e, dunque, la quarantena insieme, sotto lo stesso tetto, i due piccioncini si sono salutati ma, chiariamo, solo temporaneamente. Ad annunciarlo è il settimanale Chi di Alfonso Signorini, che nel suo ultimo numero in edicola a partire da domani 6 maggio, pubblica foto inedite della coppia che appare più innamorata che mai. “Quaranta giorni dopo la decisione di trascorrere insieme il lockdown, l’influencer e il deejay sembrano innamorati come non lo sono mai stati.” si legge infatti in anteprima sul profilo Instagram del settimanale. Nella foto Andrea abbraccia Giulia alle spalle e insieme ridono felici e complici.

Andrea Damante e Giulia De Lellis, dopo la quarantena si pensa alle nozze

Dunque, come sottolinea anche il settimanale diretto da Signorini, “Il passato è ormai archiviato e il futuro profuma di fiori d’arancio.” Giulia De Lellis ha deciso di mettere una pietra sopra a quanto accaduto in passato e agli errori di Andrea Damante, finiti poi sul libro “Le corna stanno bene su tutto”. I due hanno trascorso queste settimane insieme e, a quanto pare, si sono riscoperti più innamorati che mai. Tanto che, stando alle ultime indiscrezioni, starebbero addirittura pensando al matrimonio. Dopo essersi persi per molti mesi, Giulia e Andrea sarebbero dunque pronti ad iniziare la loro nuova vita insieme. Per il momento si sono però salutati per riprendere in mano i propri progetti lavorativi.





