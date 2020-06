Giulia de Lellis e Andrea Damante si sposano?/ Lei ha detto sì ma lui…

Pubblicità

Giulia de Lellis e Andrea Damante si sposano? Ormai i rumors su una loro possibile unione civile e religiosa circolano da un po’ e mentre qualcuno è già pronto a scommettere in nozze da sogno in pieno stile Ferragnez, altri ancora sono pronti a scommettere che con il ritorno alla vita di tutti i giorni post lockdown, i due potrebbero di nuovo dirsi addio. Dove sta la verità e chi avrà ragione? Al momento sembra proprio che i due vadano avanti a gonfie vele e dopo la loro quarantena insieme si sono ritrovati in quel di Milano dove hanno fatto sognare i fan tra dirette, colazioni romantiche e fiori in occasione del loro strano anniversario. Dal loro primo sì sono passati ormai quattro anni e mentre la famiglia si allarga con l’arrivo di Tommaso, il loro piccolo animale a quattro zampe, Chi lancia lo scoop sulle nozze entro il 2021.

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE PRONTI PER LE NOZZE?

In particolare, Giulia de Lellis e Andrea Damante saranno già andati oltre e, da quanto riporta oggi il settimanale Chi, sembra che l’ex tronista abbia già chiesto la mano alla sua corteggiatrice ottenendo un sì come risposta ma senza anello. Strano che uno come lui che non lascia niente al caso faccia la proposta senza un bel brillante dedicato alla sua Giulietta con tanto di sponsor in bella vista? Lo scopriremo solo quando questa fantomatica proposta prenderà forma e non solo tramite rumors che circolano in rete ma con qualcosa di più concreto. Non ci rimane che attendere…



