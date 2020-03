Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme?/ Ecco gli indizi definitivi

Non sappiamo bene se definirli fidanzati oppure coinquilini in questa quarantena, fatto sta che il sorriso di Giulia de Lellis non mente così come non mentono una serie di indizi che non sono sfuggiti ai fan della bella ex corteggiatrice e di Andrea Damante, il suo storico e grande amore. Non è la prima volta che i fan sono convinti che i due siano insieme e che la ragione per la quale Giulia abbia lasciato Andrea Iannone fuggendo via dalla Svizzera in fretta e in furia sia stata Andrea Damante ma in questo fine settimana sono arrivate una serie di prove che potrebbero essere preludio all’annuncio storico che tutti aspettano. Andrea Damante ha messo mi piace all’ultima foto postata da Giulia De Lellis e come se questo non bastasse, la sua immagine è quella riflessa nel vetro del balcone mentre Giulia De Lellis si lascia riprendere durante i suoi esercizi di fitness, e poi?

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE SONO TORNATI INSIEME?

La prova schiacciante, come se ancora ne servisse una, è arrivata con una foto di Andrea Damante in cui sullo sfondo si vede l’ombra della stessa tende vista nelle storie di Giulia de Lellis e, infine, lo stesso divano. Un’altra prova? Sicuramente non ne servono altre visto che i fan hanno portato subito la coppia ai primi posti in trend topic su Twitter ieri pomeriggio ma non tutti erano per commenti positivi. In molti non capiscono come abbia fatto Giulia a tornare sui suoi passi dopo tutto quello che è successo tra loro ma il suo sorriso ha spazzato via ogni dubbio. Come andrà a finire questa volta?



