Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme/ L’ufficialità in un video!

Andrea Damante e Giulia De Lellis vengono allo scoperto. Dopo settimane di gossip, di indizi scovati sui social dai tantissimi fan, hanno infatti deciso di ufficializzare il loro ritorno di fiamma con alcune stories pubblicate su Instagram. È Damante infatti a postare brevi video nei quali si allena in modo molto particolare: con Giulia sulle sue spalle. L’annuncio, velato da video-fitness, è diventato in pochi minuti virale. I fan dei Damellis sono letteralmente impazziti, tanto che l’hashtag dedicato alla coppia è balzato primo in tendenze su Twitter. Inutile sottolineare i messaggi di giubilio di coloro che da mesi attendono questo ritorno di fiamma e che avevano comunque intuito il loro riavvicinamento dopo i numerosi indizi apparsi sui social nelle ultime settimane e, soprattutto, durante la quarantena.

Andrea Damante e Giulia De Lellis: il ritorno di fiamma è ufficiale!

Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma. E per tanti che stanno festeggiando l’atteso evento, molti altri si sono fiondati sul profilo Instagram della De Lellis per accusarla. Impossibile infatti dimenticare le dichiarazioni rilasciate dall’influencer dopo la scoperta dei tradimenti di Andrea, sui quali è nato anche un libro “Le corna stanno bene su tutto”. Più volte aveva infatti ribadito che mai lo avrebbe perdonato e mai sarebbe tornata sui suoi passi. Di fronte alle ultime novità, si è infatti diffuso il sospetto che tutto sia stato architettato ai fini del business e della popolarità. Più volte, però, la De Lellis ha a mondo suo smentito questa possibilità avanzata da alcuni utenti.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH MA ALLORA LE MINACCE FUNZIONAAAAANO MA CIAO BAMBINI DI MAMMA MA COME SIETE BELLI NON AVETE PAURA VI AMIAMO SEMPRE DA SEMPRE PER SEMPRE PER LA VITA CIAO 😍#DAMELLIS pic.twitter.com/XnuLxCS32d — 🍿Antonella ~ PPT 🖕🏼 (@_Biscot_) April 17, 2020





