Giulia De Lellis e Andrea Damante, una foto li smaschera/ “Ci stanno riprovando”

Non ci sono più dubbi sul ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, il settimanale Chi pubblica le prime foto della reunion della coppia che sta trascorrendo insieme la quarantena. Nelle immagini diffuse dal magazine diretto da Alfonso Signorini, i Damellis sono stati beccati insieme a Pomezia di ritorno dalla spesa settimanale per loro e la famiglia dell’influencer che, dopo aver detto addio ad Andrea Iannone, è tornata tra le braccia del deejay veronese a cui aveva detto addio un anno e mezzo fa. Nella foto pubblicata sul profilo Instagram di Chi, Damante indossa una felpa rossa, probabilmente la stessa indossata da Giulia De Lellis su Instagram e che molti fans avevano immediatamente riconosciuto come quella indossata poco prima dall’ex tronista.

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE SMASCHERATI DALLE FOTO DI CHI

Le foto che i fans di Giulia De Lellis e Andrea Damante aspettevano è finalmente arrivata. Lo scatto pubblicato da Chi conferma il ritorno di fiamma per una delle coppie più amate della storia di Uomini e Donne. Prima dello scoop del magazine diretto da Alfonso Signorini, nelle scorse ore, a confermare i rumors era stata Deianira Marzano. “Persone vicine, amici della coppia Andrea Damante e Giulia De Lellis mi hanno fatto sapere che è vero che si stanno frequentando, stanno insieme. Diciamo che ci stanno riprovando, ma non è niente di ufficiale e si vedrà”, ha spiegato su Instagram la Marzano. L’ufficialità è così arrivata con le foto di Chi anche se, per il momento, sia Damante che la De Lellis non hanno ancora commentato le foto in cui appaiono nuovamente insieme mentre, come una coppia collaudata, tornano a casa dopo aver fatto la spesa.





