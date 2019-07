Giulia De Lellis e Andrea Iannone/ Estate al top: “dobbiamo organizzare una vacanza”

Da influencer con 4 milioni di followers, Giulia De Lellis condivide sui social la sua storia d’amore con Andrea Iannone. Sebbene sia cominciata da poco, la nuova relazione rende felice l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che appare sempre più bella, serena e sorridente. Insieme a Iannone ha ritrovato la voglia d’amare come mostrano anche le foto pubblicate dal settimanale Chi che, nell’utimo numero in edicola, parla di un’estate al bacio per la nuova coppia dello show business. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha beccato i due piccioncini insieme per le strade di Milano mentre si scambiano un dolce bacio. I momenti più belli, però, sono quelli che Andrea e Giulia trascorrono a casa e che condividono con i fans. Su Instagram, infatti, la De Lellis pubblica tantissimi video in cui dà vita a divertenti siparietti con il suo fidanzato.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone intimi e divertenti su Instagram

“Sto facendo un po’ di cambiamenti generali, di novità sia di vita personale che di vita lavorativa e sono contenta”, annuncia Giulia De Lellis in un video mentre è a letto abbracciata al suo Andrea che si diverte ad immortarla in fipmati che, però, resteranno sul suo teefonino. “Lui mi fa i video e poi non li pubblica mai, chissà perché. Che probemi hai con i socia?”, chiede la De Lellis che, poi, saluta i suoi fans augurando loro a buonanotte. “Ma come buonanotte, mi dai il due di picche così?“, la stuzzica Andrea. E così la De Lellis corregge il tiro: “Io e Andrea faremo una chiacchierata adesso, abbiamo una vacanza da organizzare!”. Prima di dedicarsi al suo Andrea, infine, chiede consigli ai fans sulle mete per un viaggio a due. Dove andranno, dunque, in vacanza i due piccioncini?

