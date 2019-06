GIULIA DE LELLIS E ANDREA IANNONE FIDANZATI?/ “All’inizio, una storia dovrebbe…”

Giulia De Lellis e Andrea Iannone stanno davvero insieme? Scoppia il gossip intorno all’influencer e al pilota che, secondo il settimanale Spy, formerebbero la coppia dell’estate. A Mattino 5, nel frattempo, si parla di gossip e coppie e gli opinionisti di Federica Panicucci ritengono che, almeno inizialmente, una storia dovrebbe essere protetta dai vari rumors. Tuttavia, la vita di Giulia è stata messa in piazza da sempre. La De Lellis, infatti, è diventata popolare partecipando a Uomini e donne e, da allora, per ringraziare i fans dell’affetto che le dimostrano ogni giorno, pubblica foto e video anche della propria vita privata. Giulia, tuttavia, per il momento, non ha ancora confermato i rumors, ma non ha ancora smentito. Con il caldo che è finalmente arrivato anche in Italia, dunque, a De Lellis e Iannone usciranno allo scoperto? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

SCOPPIA LA PASSIONE TRA GIULIA DE LELLIS E ANDREA IANNONE?

E alla fine sembra proprio che tra i due litiganti, il terzo goda. Il gossip dell’estate sta per impazzare e la prima coppia potrebbe essere quella formata da due personaggi molto amati e seguiti delle ultime settimane ovvero Giulia De Lellis e… Andrea Damante? Irama? No, Andrea Iannone. Il centauro arriva da dietro e in curva sorpassa i due finendo in pole o almeno è questo quello che annuncia Spy sui suoi profili social annunciando novità importanti e uno scoop che lascerà tutti senza fiato. Il settimanale domani non solo parlerà della possibile coppia dell’estate ma mostrerà anche i primi indizi iniziando il racconto da lontano ovvero da quando lui ha chiesto il numero di telefono a Giulia De Lellis e non solo. In particolare, sui social si legge: “Che cosa sta bollendo in pentola tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis? “Spy” in edicola da domani vi svela tutti i retroscena della passione che è esplosa tra il pilota di moto, ex fidanzato di Belen Rodriguez, e la influencer, che si è definitivamente allontanata da Andrea Damante. Su “Spy” scoprirete i dettagli della nuova storia d’amore, fin dall’inizio, quando Iannone ha chiesto il numero di telefono della De Lellis… “.

JEREMIAS RODRIGUEZ CUPIDO?

Nei giorni scorsi si è parlato di un riavvicinamento ad Andrea Damante che, poi, si è rivelato ancora come un niente di fatto. Si è passati poi ad Irama visto che l’influencer ha poi pubblicizzato il nuovo singolo del suo ex sui suoi social e, alla fine, ospite a Uomini e donne la scorsa settimana quando ha lanciato la sua frecciatina sul nome “Andrea” in molti erano tornati a pensare a Damante, ma se fosse proprio Iannone l’interessato? Alla luce di quanto ha rivelato e rivelerà Spy sembra proprio di sì ma adesso fare dei collegamenti diventa ancora più facile. Tutti conoscono l’amicizia che lega Giulia De Lellis ai fratelli Rodriguez dopo l’esperienza al Grande Fratello, tra alti e bassi, e alcuni sono pronti a scommettere che il cupido del caso sia proprio Jeremias. Sarà davvero andata così? L’argentino ha dato all’amico pilota il numero della De Lellis dando vita alla coppia dell’estate? Al momento l’influencer non ha commentato i rumors ma nelle prossime ore…



