Giulia De Lellis e Andrea Iannone/ La foto privata finisce in rete per “errore”

Procede a gonfie vele la relazione amorosa tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Lei ha concluso da poco (e per la seconda volta) la storia d’amore con Andrea Damante mentre lui, dopo un paio di anni, si è dovuto arrendere all’evidenza che il cuore di Belen Rodriguez, appartenesse ufficialmente a Stefano De Martino. Dopo alcune paparazzate tra Lugano e Roma, la coppia sembra non volersi nascondere più, mostrando anche aspetti intimi della loro vita privata. Sembrerebbe ormai ufficiale la relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. L’influencer infatti, avrebbe mostrato per errore (si presume visto che dopo poco lo scatto è sparito) un momento intimo abbracciata al suo nuovo fidanzato. Lui non si vede ma il tatuaggio sulla mano è assolutamente riconoscibile. Il primo piano dell’ex di Uomini e Donne ha fatto impazzire gli estimatori che subito, hanno salvato il momento privato. A nulla è valso quindi, cancellarlo dopo pochissimi secondi dell’avvenuta pubblicazione. La De Lellis nonostante l’errore, continua a stare a debita distanza dal gossip, specie quando si tratta della sua vita privata.

Giulia De Lellis, lo scatto privato con Andrea Iannone finisce in rete

In queste ore, pure Andrea Damante si è espresso sulla nuova coppia, augurandosi che stiano bene. Di seguito, l’ex tronista di Uomini e Donne ha smentito di avere una nuova relazione. Dopo le recenti dichiarazioni, pare che il deejay veronese abbia appreso con sgomento la notizia appena emersa, mostrando molto stupore per la nuova frequentazione della “sua” Giulietta. Ed intanto, pare che sia stato Andrea Iannone a domandare il numero di telefono di Giulia De Lellis e da questo, le cose si sono messe in “moto”. Nel frattempo anche sui social i commenti di approvazione di sprecano, a testimonianza che questa nuova coppia è molto apprezzata dalla famosissime “bimbe di Giulia”. Staremo a vedere se la relazione proseguirà anche in inverno o se di contro, potrà considerarsi un flirt estivo scoppiato con la stagione bollente.

