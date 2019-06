Giulia De Lellis e Andrea Iannone/ Lei: “Tu sei la mia forza, la mia speranza…”

Tutto è pronto per un’estate scoppiettante e ricca di sorprese per la neo coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Iannone. I due stanno insieme ormai da qualche settimana, da quando l’influencer ed ex corteggiatrice ha preferito il centauro al suo storico fidanzato e tronista Andrea Iannone. I due stavano riprovando a ricostruire il loro rapporto ma, a quanto pare, quando qualcosa di rompe è davvero difficile rimettere insieme i pezzi e lo stesso deve essere successo per Giulia De Lellis che, alla fine, ha optato per il centauro buttandosi a capofitto in questa nuova storia. Alcuni pensano che sia troppo presto per parlare già d’amore ma, a quanto pare, la De Lellis ha già perso la testa per Iannone non solo perché continua a chiamarlo “Amoe” o “Amove” per via della sua r moscia, ma anche perché, proprio nell’ultima ora, lei gli ha fatto davvero una dedica speciale.

LA DOLCE DEDICA DI GIULIA DE LELLIS AD ANDREA IANNONE

Proprio tra le varie storie su Instagram che ritraggono i due insieme in piscina, intenti a giocare a pallavolo o a calcio, ecco che ne arriva una (con tanto di canzone) che mostra Andrea Iannone pronto ad asciugarsi un po’ mentre Giulia De Lellis riporta proprio alcune frasi di questa canzone al grido di “Tu sei la mia forza, la mia speranza…”. Non sappiamo bene se l’influencer darà davvero peso a queste parole importanti ma poi sottolinea anche la sua rabbia relativa ad un dolore che si porta dentro, forse tutto questo è davvero legato ad Andrea Damante? Al momento non ci rimane che attendere per scoprire cosa succederà e come andranno le cose per la bella Giulia mentre i suoi fan sperano davvero che questa volta ci sia il lieto fine.

