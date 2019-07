Giulia De Lellis e Andrea Iannone/ Parole d’amore sui social: “rido perché ti amo”

Tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è amore. L’influencer e il pilota non solo non si nascondono più, ma condividono con i fans la loro felicità. Sempre molto attiva sui social, infatti, Giulia pubbica spesso video e foto dei momenti che trascorre con il suo fidanzato che, anche senza gesti eclatanti, riesce a renderla felice e ad emozionarla. Giulia, infatti, mentre registrava una storia per i suoi fans, è rimasta letteralmente spiazzata dalla dichiarazione d’amore che Iannone ha deciso di farle su Instagram. Mentre la De Lellis salutava le sue fans raccontando di essersi svegliata tardi, ma di aver già fatto diverse cose, Iannone ha cominciato a ridere attirando l’attenzione della fidanzata che gli ha chiesto il motivo delle sue risate. “Rido perché ti amo, amore. Perché ti vedo che sei bella e quindi rido. Dillo che ti amo, lo devono sapere che ti amo”, ha risposto Iannone.

GIULIA DE LELLIS E ANDREA IANNONE, SIPARIETTO D’AMORE SU INSTAGRAM: “RIDO PERCHE’ TI AMO”

Le parole di Andrea Iannone non hanno lasciato indifferente Giulia De Lellis che, dopo essersi ripresa, ha risposto: “Scusate mi sono un attimo emozionata”. La storia tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il pilota, dunque, procede a gonfie vele. Entrambi sono nuovamente felici e sereni dopo la fine delle storie con Andrea Damante e Belen Rodriguez. Giulia, dopo la rottura dal deejay veronese, aveva tentato di ricominciare con Irama, ma anche quella storia è finita poco dopo. Con Iannone, invece, tutto sembra diverso. Sebbene la storia sia nata da poco, ha tutte le caratteristiche per durare. Oltre ad essere innamorati, infatti, Iannone e Giulia sono molto complici. Insieme si divertono tanto e Andrea è già entrato a far parte della famiglia della sua fidanzata.Queo che c’è oggi, tra i due, dunque, è solo l’inizio di una grande favola d’amore?

