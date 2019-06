Giulia De Lellis e Andrea Iannone/ Presentazioni in famiglia e weekend a Lugano

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono ufficialmente la coppia dell’estate sulla quale si concentreranno gli obiettivi dei paparazzi. L’influencer e il pilota non fanno nulla per nascondersi trascorrendo insieme dei weekend romantici a Lugano come documenta il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 12 giugno e concedendosi anche dei momenti da trascorrere in famiglia. Archiviata la storia con Belen Rodriguez che è sempre più felice tra le braccia di Stefano De Martino, Andrea Iannone sembra voler fare sul serio con Giulia De Lellis al punto da aver conosciuto già il fratello dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne con cui si è mostrato sui social. A Milano, infatti, Iannone si è concesso una passeggiata con Giuseppe De Lellis condividendo il momento tra uomini anche sulle storie di Instagram. Il piota, dunque, conoscerà presto il resto della famiglia?

GIULIA DE LELLIS E ANDREA IANNONE: SORRISI, ABBRACCI E SGUARDI COMPLICI A LUGANO

Il settimanale Chi dedica un servizio completo a Giulia De Lellis e Andrea Iannone la cui storia sarebbe nata per volontà del pilota che avrebbe invitato l’influencer a Mugello. Un invito che l’ex fidanzata di Andrea Damante avrebbe accettato per fare un regalo al fratello Giuseppe. Galeotta, dunque, sarebbe stata la moto tra la De Lellis e Iannone che avrebbero cominciato a frequentarsi trascorrendo insieme anche dei momenti a Lugano dove il pilota vive. Stando a quanto si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini, a Lugano, Iannone e Giulia avrebbero trascorso anche la prima notte insieme. Il giorno successivo, i due si sarebbero concessi una passeggiata facendosi sorprendere insieme dai fotografi di Chi prima di sparire in macchina.

