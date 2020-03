Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono lasciati/ “Tre settimane che sono sola!”

Il settimanale Chi lo aveva anticipato e ora a confermarlo è stata proprio la diretta interessata. Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono lasciati. La nota influncer, pur non ammettendolo in modo palese, ha fatto chiaramente intendere, nel corso di una diretta tenuta oggi su Instagram, che le cose con il pilota non sono più quelle di una volta. Di fronte alle insistenti domande dei follower, Giulia ha infatti deciso di vuotare il sacco. “Sono tre settimane che sono sola, evito l’argomento e non ho voglia di parlarne. – ha esordito – Comunque faccio dell’altro. Vi faccio abbastanza intelligenti e sopratutto un po’ più delicati nel capire la situazione. Si dice a buon intenditor poche parole.” Parole fin troppo chiare quelle della De Lellis, che a tutti sono apparse come una conferma della rottura con Iannone.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono lasciati: la conferma dell’influencer

L’influencer ha inoltre specificato nel corso della diretta di non essere propensa a parlare della sua vita privata sui social ma di comprendere la curiosità sulla sua storia d’amore. “non mi piace ogni volta dovermi giustificare o insomma dare delle spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale. Capisco, però, che siate curiosi” ha infatti dichiarato. Un gossip, quello del settimanale Chi, che trova dunque conferma. “Chiusa (temporaneamente?) la storia con Andrea Iannone, Giulia De Lellis è tornata a vivere a Pomezia, ha ripreso a sentire il suo ex (mai dimenticato) Andrea Damante e si prepara alla conduzione di un programma tv ‘leggero e allegro’” si legge infatti sull’ultimo numero della rivista diretta da Alfonso Signorini.

