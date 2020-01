Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sposano?/ Lei “aspetto proposta di matrimonio”

Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sposano? La giovane influencer si gode la convivenza col pilota dell’Aprilia, ma non esclude di andare con lui all’altare in futuro. Ne ha parlato oggi a Verissimo, dove è andato in scena un simpatico siparietto con Silvia Toffanin. La conduttrice, che ha chiesto alla sua ospite dei suoi rapporti con l’ex fidanzato Andrea Damante, ha poi indugiato sull’attuale relazione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Visto che Giulia De Lellis sfoggia con orgoglio l’anello che le ha regalato nei mesi scorsi il fidanzato, Silvia Toffanin le ha chiesto se sia arrivata una proposta “speciale” da Andrea Iannone. «Non ho ricevuto la proposta di matrimonio, ma quella di fidanzamento», ha precisato l’influencer. Così ha dunque smentito i rumors sulle future nozze, ma al tempo stesso non ha chiuso la porta ad una eventuale svolta nella loro relazione. E infatti ha lanciato dei segnali al fidanzato…

GIULIA DE LELLIS E ANDREA IANNONE SI SPOSANO? INTERVIENE SILVIA TOFFANIN

«Noi aspettiamo una cosa carina, originale, niente di banale», ha scherzato Giulia De Lellis riguardo la proposta di matrimonio che si aspetta in futuro da Andrea Iannone. Un futuro non troppo lontano magari… Di una cosa è certa l’influencer: il fidanzato ha le qualità giuste per sorprenderla davvero. «Lui è molto bravo su queste cose». Per ora, per quanto riguarda le sorprese, si è limitato a organizzarle la festa di compleanno. Presto però potrebbe sorprenderla con la proposta di matrimonio. Di fronte a questa apertura, Silvia Toffanin ha colto la palla al balzo per lanciare la sua proposta all’ospite. «Se per caso lui ti fa la proposta, tu mi chiami, vieni qui e me la racconti». Giulia De Lellis ha allora chiesto se prima può informare i suoi followers, allora la conduttrice ha avuto un’altra idea. Quindi ha rivolto il suo sguardo alla telecamera e ha lanciato la sua richiesta al fidanzato: «Andrea sentiamoci e organizziamo tutto».

