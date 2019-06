Giulia De Lellis e Andrea Iannone stanno insieme?/ Video, “Non sono ancora fidanzata”

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono la nuova coppia del gossip estivo? E’ questa la domanda che da alcuni giorni sta impazzando sui social e tra le pagine di riviste specializzate in cronaca rosa. Nella vita della bella influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne, dunque, potrebbe essere entrato un altro Andrea, dopo la sua relazione con Damante. La De Lellis, infatti, potrebbe aver deciso questa volta di voltare definitivamente pagina concedendosi ad un nuovo amore. Certamente è ancora troppo presto per parlare di importanti sentimenti e relazioni consolidate ma il feeling tra i due sembra ormai evidente, seppur con qualche iniziale imbarazzo. Giulia è pronta a tornare in pista ed a farlo proprio con il pilota di motociclismo – nonché ex di Belen Rodriguez – Andrea Iannone? Una cosa è certa: secondo Spy l’esperta di tendenze si sarebbe definitivamente allontanata da Damante e non è detto che possa adesso innamorarsi di nuovo. Lei però, smentisce di essere fidanzata… almeno per il momento!

GIULIA DE LELLIS E ANDREA IANNONE STANNO INSIEME? LEI REPLICA

Protagonisti di una serie di paparazzate insieme negli ultimi giorni, Giulia De Lellis e Andrea Iannone potrebbero animare il gossip dell’estate 2019. I due hanno trascorso del tempo in piacevole compagnia a Lugano, dove il motociclista ha una casa. “Ciao ragazze, ho appena visto Giulia De Lellis e Andrea Iannone qui in Svizzera, sono insieme in un bar di Lugano e sono molto carini anche se non proprio intimi. Lui tutto in tiro, lei super gentile!”, ha fatto sapere una lettrice di IsaeChia. Tutto lascerebbe intendere che la storia d’amore tra i due sia iniziata da poco. Intanto proprio l’influencer, ospite in una serata, ha risposto ad una domanda maliziosa avanzata da un fan in prima fila: “Sei fidanzata con Andrea Iannone?”. “No, non sono fidanzata”, ha replicato la De Lellis, che ha poi precisato “Ve lo giuro, non sono ancora fidanzata”.





