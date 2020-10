Giulia De Lellis e Carlo Beretta fidanzati?/ Presentazioni in famiglia per l’ex…

Nuovo amore per Giulia De Lellis? A lanciare la clamorosa indiscrezione è il settimanale Chi che, nelle Chicche del numero in edicola, svela il nome del presunto fidanzato dell’influencer. Chiusa definitivamente la storia con Andrea Damante, Giulia De Lellis avrebbe voltato definitivamente pagina e sarebbe pronta a tuffarsi in una nuova storia d’amore. Secondo quanto fa sapere il magazine diretto da Alfonso Signorini, a far battere il cuore sarebbe Carlo Gussalli Beretta, rampollo milanese ed ex fidanzato di Dayane Mello nonchè estimatore di belle donne. Il cuore di Giulia De Lellis, tornato single dopo il tentativo di rimettere insieme i cocci della sua storia d’amore con Andrea Damante, avrebbe così ricominciato a battere grazie alla presenza di Carlo Beretta il quale avrebbe già fatto un passo importante.

Giulia De Lellis, nuova vita accanto a Carlo Beretta?

Dopo Andrea Damante, Giulia De Lellis avrebbe scelto un rampollo milanese per ricominciare a far battere il suo cuore. Con Carlo Gussalli Beretta, la storia sarebbe cominciata nel migliore dei modi al punti che, stando a quello che si legge sul settimanale Chi, Beretta avrebbe già presentato la Beretta in famiglia. Dai profili social della presunta, nuova coppia del mondo dello show business, tuttavia, per il momento, non arrivano indizi sulla relazione. Giulia, nelle ultime settimane, ha pubblicato foto e video solo inerenti a se stessa e al suo lavoro. La De Lellis, sempre schietta e sincera con i suoi fans, confermerà il gossip o lo smentirà? In attesa di capire cosa accadrà, per ora, i fans puntano su Giulia De Lellis e Carlo Beretta e aspettano la prima foto di coppia. Arriverà presto?



