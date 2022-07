Giulia De Lellis e Carlo Beretta in crisi?/ Nuovi indizi smentiscono…

Giulia De Lellis e Carlo Beretta al mare: baci e abbracci smentiscono la crisi

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Gussalli Beretta continua a far parlare di sé. Il mondo del gossip è sempre piuttosto attento alle vicende sentimentali dell’influencer ed esperta di moda che, dopo la storica relazione con Andrea Damante, ha ritrovato il sorriso al fianco del nuovo compagno. Su di loro nelle ultime settimane si sono spese numerose voci, tra cui quelle che li vedrebbero in crisi e non così sicuri di proseguire la love story. Ipotesi però smentita dalle immagini del nuovo numero del settimanale NuovoTv, ora in edicola.

Il magazine ha infatti pubblicato alcuni scatti che ritraggono la coppia al mare, felice e più innamorata che mai. Baci, coccole e carezze in mare e sulla spiaggia, a conferma della solidità dell’amore in barba alle voci che li vorrebbero sull’orlo della crisi. Poco avvezzo ad essere fotografato e piuttosto riservato sulla sua vita privata, Carlo Beretta è stato pizzicato con l’ex protagonista di Uomini e donne in questa bollente estate italiana. I due sono ancora fidanzati e, come ipotizza il settimanale, potrebbero pensare in futuro ai fiori d’arancio.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta: ipotesi matrimonio in futuro?

Le foto di NuovoTv smentiscono di fatto le voci di una presunta crisi tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta, che al contrario si starebbero godendo questa estate 2022 all’insegna dell’amore. La relazione va ormai avanti da parecchio tempo e, tra i rumors degli ultimi giorni, vi sarebbe anche quello di un possibile progetto di matrimonio in futuro. La coppia ha di recente partecipato ad una cerimonia di nozze, nel corso della quale il ragazzo avrebbe fatto più di un pensierino ai fiori d’arancio con la sua Giulia.

L’influencer, d’altro canto, avrebbe frenato su questa ipotesi spiegando: “Sono molto preoccupata perché Carlo si è stra emozionato a questo matrimonio. Ha iniziato a fare discorsi strani, onestamente non volevo che lui…diciamo che gli ha fatto venire delle voglie particolari, ecco“. Giovani e innamorati, per la coppia il matrimonio è un’ipotesi ancora remota, anche se non da scartare del tutto. Intanto si godono la loro estate tra coccole e amore al mare, puntando i riflettori del gossip nuovamente su di loro.











