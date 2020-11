Giulia De Lellis e Carlo Beretta/ Parla Ivana Mrazova: “La coppia? Lei è serena ma..”

Nella nuova puntata di Casa Chi, Ivana Mrazova, ospite di Gabriele Parpiglia, si è espressa sulla nuova fiamma dell’amica Giulia De Lellis. Lei due hanno infatti stretto una forte amicizia nella Casa del Grande Fratello Vip, mantenendo i contatti anche una volta fuori. Parpiglia le ha allora chiesto la sua opinione su Carlo Beretta, il nuovo fidanzato. Ivana ha ammesso di essere molto felice per l’amica: “Io sono felicissima per lei perché, come ho già detto, lei si merita il meglio. Se ne è felice io sono molto felice, con qualsiasi persone lei sia. La vedo serena e questo mi fa piacere.” Anche Luca Signorini ha poi detto la sua: “Questa persona noi non la conosciamo, quindi non possiamo sapere e dire nulla di più… se è felice lei va bene a tutti quanti ma non li abbiamo mai visti insieme…”

Ivana Mrazova e Luca Onestini sul rapporto con Andrea Damante…

Dunque, stando alle parole di Ivana Mrazova e Luca Onestini, non hanno ancora avuto modo di incontrare Giulia e Carlo insieme. Ma è Parpiglia a stuzzicarli ulteriormente: “Detta così sembra come dire meglio Beretta di Damante”, ma la coppia non si sbilancia ulteriormente, neppure quando le viene chiesto se Damante, invece, sia felice in questo momento. “Io lui non lo sento da due anni” fa sapere Onestini, sottolineando dunque la mancanza di rapporti con lui da parecchio tempo, cosa confermata anche dalla stessa Ivana che infatti su Andrea non si esprime.



