Giulia De Lellis e Carlo Beretta, primo bacio in pubblico/ Beccati insieme a Roma…

Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta non si nascondono più. Ormai quelle che inizialmente erano solo voci di una relazione, ora sono una realtà confermata dai diretti interessati. Se, infatti, gli indizi social degli ultimi giorni sono stati più che palesi in merito al rapporto esistente tra l’influencer e il giovane rampollo della nota dinastia di produttori d’armi, a darne conferma innegabile sono stati gli scatti pubblicati dal settimanale Chi nel numero in edicola da oggi, 2 dicembre 2020. I paparazzi del settimanale hanno infatti immortalato il primo bacio in pubblico di Giulia De Lellis e Carlo Beretta, beccati mano nella mano intenti a passeggiare per le strade di Roma. Non ci sono dunque più dubbi in merito alla relazione amorosa esistente tra i due.

Giulia De Lellis diventa attrice, Carlo Beretta al suo fianco

Per Giulia De Lellis questo è un periodo d’oro. L’influencer, dopo il successo ottenuto con il suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto’, si prepara a sbarcare al cinema. È proprio delle ultime ore la notizia del suo esordio come attrice, annuncio da lei stessa dato attraverso i social con un filmato. Al suo fianco, a supportarla in questo nuovo e importante progetto, c’è proprio Carlo Beretta. I due sono infatti inseparabili, come le foto del settimanale Chi hanno confermato. Non ci resta che siano anche i diretti interessati ad ufficializzare la relazione con l’attesissima prima foto di coppia social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)





© RIPRODUZIONE RISERVATA