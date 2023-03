Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sposano?/ “Stiamo scegliendo l’anello” ma…

Giulia De Lellis, proposta di matrimonio da Carlo Beretta? La verità

Sono circolate incessanti negli ultimi giorni le voci su un presunto ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, subito smentite dall’influencer. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato, nelle ultime ore, un’altra storia su Instagram che sembrerebbe mettere da parte l’ipotesi di crisi di coppia.

L’influencer ha pubblicato una foto che ritrae il compagno in una gioielleria e poi ha aggiunto: “Stiamo scegliendo l’anello“. I fan di Giulia De Lellis si sono subito entusiasmati pensando a una proposta di matrimonio, ma è davvero così? In realtà, l’imprenditrice ha sottolineato che Carlo Beretta stava scegliendo il gioiello per farsi un regalo deludendo le aspettative degli utenti. Tuttavia, l’ex corteggiatrice si è mostrata molto amorevole nei confronti del compagno e la relazione va a gonfie vele.

Giulia De Lellis smentisce il ritorno di fiamma con Diamante: il gesto social

Nelle ultime settimane è scoppiato il gossip su un presunto ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e il suo ex Andrea Damante. La notizia è stata smentita dalla stessa influencer non in modo diretto, ma molto particolare; l’ex corteggiatrice ha deciso di fare una dedica al fidanzato Carlo Beretta con cui ha una relazione da diversi anni.

Sui social, dunque, l’imprenditrice ha mostrato la sua make up routine e mentre era intenta a prepararsi ha dichiarato: “Tra un piantino e l’altro sono arrivata a Londra. Il mio fidanzato (che mi salva spesso la vita, non a caso ho scelto lui…), mi porta a cena nel mio ristorante preferito”. Insomma, il messaggio della De Lellis arriva chiaro e forte e ha l’intento di smontare i rumor sulla crisi della coppia.

