Giulia De Lellis ha partorito? Su Instagram l'esperto di gossip Amedeo Venza annuncia la nascita di Priscilla, ma dall'influencer nessun comunicato social

Giulia De Lellis ha partorito? Le ultime indiscrezioni sulla gravidanza

Sono ore di grande trepidazione attorno alla gravidanza di Giulia De Lellis, che sembra ormai essere agli sgoccioli anche se da parte sua non sono ancora arrivate effettive conferme. Un lieto evento sta per riempire di gioia la vita dell’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip: la nascita della figlia Priscilla, la prima in coppia con il fidanzato Tony Effe con cui si sta insieme dall’estate dello scorso anno.

Giulia De Lellis ha partorito?/ “E’ in clinica!”, lei ‘smentisce’ ma dai social insistono: “Sta depistando”

La coppia è al settimo cielo ed è pronta ad allargare la famiglia e, proprio intorno al parto della De Lellis, negli ultimi giorni si sono intensificate voci e indiscrezioni. Il mondo del gossip ha infatti documentato ogni passaggio, monitorando la situazione passo dopo passo, dall’arrivo della De Lellis presso il Policlinico Gemelli al presunto orario del ricovero in clinica.

Giulia De Lellis, conto alla rovescia per il parto/ L’ultimo gesto di Tony Effe ha sconvolto tutti

Nelle ultime ore è però arrivato un annuncio importante, anche se non da parte dei diretti interessati, legato proprio alla nascita della piccola Priscilla.

Giulia De Lellis mamma: “È nata Priscilla“. Ma dai genitori silenzio social

È l’esperto di gossip Amedeo Venza ad aver annunciato la nascita della figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe, condividendo un post sul suo profilo Instagram con una foto della coppia e la seguente scritta: “È nata Priscilla!!!“. L’annuncio non è arrivato direttamente dall’influencer e dal rapper, che forse al momento preferiscono conservare un velo di riservatezza sulla lieta novella per poi comunicarla al momento opportuno.

Giulia De Lellis contro l'abuso del gossip: scoppia polemica con un utente/ Botta e risposta dell'influencer

L’attenzione sulla gravidanza dell’ex gieffina si è accesa nelle ultime ore soprattutto perché la presenza di Tony Effe presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove la fidanzata ha scelto di partorire, non è affatto passata inosservata ed è stata rilevata dagli occhi attenti del gossip. Al momento, però, nessun annuncio ufficiale da parte della coppia sui rispettivi profili social…