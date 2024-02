Giulia De Lellis, è finita la storia d’amore con Carlo Beretta?/ “Separati da tempo”: il gossip

Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono lasciati? Il rumors impazza: “Separati da tempo”

Sembrerebbe che Giulia De Lellis e Carlo Beretta non stanno più insieme. Il condizionale è d’obbligo perché non ci sono certezze ne prove ma solo rumors, indiscrezioni ed il gossip che impazza in queste ore. Stando a quanto riportano alcuni siti tra cui Leggo tra l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ed il giovane Carlo Gussalli Beretta, nipote di Bartolomeo Beretta fondatore dell’omonima fabbrica di armi, la storia d’amore è finita: “Sebbene abbiano trascorso insieme le vacanze natalizie, proseguite da un romantico viaggio in Messico per festeggiare l’anno nuovo, attualmente la coppia sembrerebbe essersi allontanata da un po’.”

Leggo non fornisce altri dettagli o indizi sulla rottura tra Giulia De Lellis ed il fidanzato Carlo Giussalli Beretta, riporta solo delle indiscrezioni. Non è la prima volta che si vocifera di una presunta rottura tra i due prontamente smentita e chissà che non si anche questo il caso. Nei mesi scorsi, tra l’altro l’influencer per festeggiare un importante traguardo raggiunto dal fidanzato aveva scritto: “Più di mille giorni insieme” mentre adesso sembra che i due abbiano deciso di seguire strade diverse, sarà davvero così?

Carlo Beretta, è finita la storia d’amore con Giulia De Lellis dopo quattro anni di relazione?

Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta si sono conosciuti nel 2020. All’epoca a farli incontrare e conoscere era stato Andrea Damante, dj ed ex fidanzato proprio dell’influencer. L’influencer sui social aveva raccontato con dovizia di particolari l’inizio del loro amore: “La nostra storia è nata molto lentamente, io e lui ci conoscevamo da poco ed eravamo amici. Abbiamo iniziato a frequentarci per dei progetti lavorativi. Io non ero più fidanzata da un po’ e lui non si frequentava con una ragazza. Eravamo confusi perché era una situazione inedita”

In questi anni non sono mancati voci di presunte crisi tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta prontamente smentite dai due. Sarà anche questo il caso? La scorsa estate, invece, la coppia è finita al centro di un putiferio dopo il loro viaggio in Israele per esserci concessi una giornata di addestramento con l’IDF, le forze di difesa israeliane accusandoli di parteggiare per l’occupazione in Palestina. Sui social i commenti degli utenti contro la coppia sono stati tantissimi tra chi li accusava di essere complici del governo israeliano e chi invece li accusava di non avere idea di cosa sia l’antica questione israelo-palestinese.











