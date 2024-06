Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo si sono lasciati?/ Indizi social e la mossa di Diana Del Bufalo…

Giulia De Lellis e Giana Del Bufalo, aria di crisi dopo l’intervista dell’influencer?

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci su una presunta rottura tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo e, a confermarlo, sarebbero alcuni indizi che provengono direttamente dal mondo social. Era inizio maggio quando uscirono i primi rumors su una presunta liaison tra l’influencer e il fratello di Diana Del Bufalo; indiscrezioni che si sono moltiplicate sino alle ultime settimane, quando sarebbero addirittura arrivate le presentazioni in famiglia ed una foto che avrebbe di fatto scacciato le voci di crisi.

A far precipitare la situazione, però, sarebbe stata la recente intervista rilasciata da Giulia De Lellis a Repubblica, in cui non ha parlato di amore in riferimento a Giano Del Bufalo: “Non è una storia d’amore, sto semplicemente vivendo dei meravigliosi momenti di vita che tengo per me“. A queste dichiarazioni ne hanno fatto seguito altre, in riferimento alla ricerca del vero amore: “Finora sono fuggita spesso dalle relazioni perché non avevo trovato la persona per cui valesse la pena rimanere. Quando arriverà, spero di rendermene conto“.

Giulia De Lellis e Giana Del Bufalo si sarebbero lasciati: le mosse social

Le dichiarazioni di Giulia De Lellis hanno dunque riscritto il gossip attorno alla coppia, smentendo una presunta liaison sentimentale con Giano Del Bufalo. Tuttavia le parole dell’influencer sembrano aver messo in crisi il loro rapporto, come dimostrano alcune emblematiche mosse social da parte dei diretti interessati: entrambi, infatti, hanno smesso di seguirsi su Instagram. Ma l'”unfollow” per la De Lellis è arrivato anche da parte della sorella del volto di Cash or Trash, Diana Del Bufalo: anche l’attrice, infatti, avrebbe smesso di seguirla su Instagram.

Una presunta rottura per la coppia che, dunque, viene certificata attraverso inequivocabili mosse social: i due si sarebbero detti addio ma, in attesa che i diretti interessati facciano chiarezza sul loro attuale rapporto, il condizionale al momento resta d’obbligo.











