Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo sono fidanzati?/ “Un nuovo amore potrebbe…”

Il mondo del gossip non arretra mai di un centimetro quando si tratta di azzardare ipotesi o sviscerare indiscrezioni relative a volti noti tra social e mondo dello spettacolo. Nel consueto vortice di voci sta circolando un interrogativo in particolare: Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo sono fidanzati? Stando a quanto si vocifera la risposta potrebbe essere affermativa, ma entrambi almeno dal punto di vista mediatico non si lasciano andare a conferme o smentite.

In attesa di maggiori certezze in relazione alla liaison tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, qualcuno ha notato quello che potrebbe essere un indizio. L’influencer – come racconta Leggo – ha postato nelle ultime ore una serie di post che raccontano un suo radicale cambio di look: “Oggi l’abbiamo fatto”. L’ex volto del GF Vip ha scelto le mani sapienti dell’hair stylist Rosario Sagliocco e qualcuno ha ipotizzato che questo cambiamento possa essere legato proprio alla presunta nuova relazione con Giano Del Bufalo.

Giulia De Lellis, il cambio di look è per Giano Del Bufalo?

Ma chi è Giano Del Bufalo, ovvero la possibile nuova fiamma di Giulia De Lellis? Di professione antropologo, 36 anni e molto riservato rispetto alla sua vita pubblica e privata. Stando a quanto riporta Leggo, la liaison tra i due sembra essere ancora piuttosto giovane, motivo lecito per tutelarla dalle chiacchiere di gossip e dalle ingerenze mediatiche.

Intanto, anche Giulia De Lellis frena rispetto agli annunci ufficiali, anche se in un recente intervento nel podcast “Non lo faccio x moda”, sembra essersi lasciata andare a dichiarazioni sibilline. Nessuna conferma, ma qualcosa potrebbe essere nell’aria pronto per essere raccontato in tempi propizi e sicuri. “Potrebbe sbocciare un nuovo amore…”.

