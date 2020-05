Giulia De Lellis è incinta di Andrea Damante?/ Pancino sospetto e un regalo…

Pubblicità

Cicogna in arrivo per Giulia De Lellis e Andrea Damante? L’influencer non ha mai nascosto il desiderio di sposarsi e di avere dei figli anche se ha rimandato quel momento essendo ancora giovanissima. In attesa di avere dei figli, la De Lellis si dedica totalmente alle sue nipotine con cui trascorre ogni momento libero. Tuttavia, nelle ultime ore, si sono scatenati rumors su una presunta gravidanza di Giulia che, secondo quanto scrivono i fans sui social, potrebbe essere incinta di Andrea Damante. La coppia è tornata ufficialmente insieme da un paio di mesi. Con il ritorno di fiamma, Andrea e Giulia hanno ritrovato la serenità e l’amore che li avevano già uniti. La coppia, infatti, ha anche festeggiato l’anniversario della scelta a Uomini e Donne e, a quattro anni da quella fatidica data, potrebbero anche aver deciso di allargare la famiglia.

GIULIA DE LELLIS INCINTA? SPUNTA UN PANCINO SOSPETTO

Giulia De Lellis è davvero incinta? A scatenare i rumors sono state due storie pubblicate su Instagram dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nella prima storia, Giulia sponsorizza un brand d’abbigliamento indossando un abito corto e morbido. I fans, però, hanno notato soprattutto la mano della De Lellis che si appoggia dolcemente su quello che potrebbe sembrare un leggero pancino. La De Lellis, poi, ha pubblicato anche alcuni orsetti, parte del regalo che le ha fatto Damante per festeggiare il quarto anniversario della scelta a Uomini e Donne e molti fans hanno immediatamente accostato gli orsetti all’arrivo di un bambino. Giulia, tuttavia, nell’annunciare la campagna pubblicitaria di bikini per Tezenis, ha mostrato leggermente il fisico sul quale, in realtà, non c’è traccia del pancino sospetto individuato dai fans sotto l’abito. Solo un falso allarme dunque?



