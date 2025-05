Giulia De Lellis annuncia di essere incinta

Dopo le fotografie pubblicate dal settimanale Chi che ha anticipato l’annuncio della gravidanza, arriva l’ufficialità da parte di Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confermato di essere incinta con una serie di foto pubblicate su Instagram dove posa con una tutina aderente rosa svelando, così, anche il sesso del nascituro. “Le tue ragazze”, scrive nella didascalia l’influencer taggando anche il fidanzato Tony Effe. Tra le tante foto pubblicate dalla De Lellis, poi, spuntano quelle in cui mostra il pancino, ormai evidente, ma anche un dolce video in cui annuncia la notizia alle nipotine a cui è fortemente legata.

Il post della De Lellis è diventato immediatamente vitale conquistando migliaia di like e commenti. “Che meraviglia, felicissima per voi”, commenta Giulia Salemi. “Innamorato del momento zero di voi due, vi voglio davvero bene”, è stato invece il commento di Cecilia Rodriguez.

Dopo Giulia De Lellis, è arrivato anche l’annuncio di Tony Effe che, oltre a pubblicare le foto in cui è con Giulia De Lellis, spunta anche una foto del rapper in cui è circondato dai pannolini. Il rapper ha poi svelato anche il nome della bambina che si chiamerà Priscilla. Per quanto riguarda il momento del parto, la data non è stata svelata, ma probabilmente il dolce momento arriverà dopo l’estate.

Anche sotto il post di Tony Effe sono spuntati i commenti di fan e amici. “Auguri bellezze”, ha commentato Achille Lauro. Tanti i cuori rossi, poi, da parte di Emma Marrone, Chiara Ferragni, Noemi, Cecilia Rodriguez e tanti altri. Per la coppia, dunque, sarà una dolce estate con la De Lellis pronta a sfoggiare il suo dolce bikini al mare.