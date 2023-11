Giulia De Lellis e la presunta gravidanza: “Non sono incinta”/ “In giro per ospedali. Tanta paura ma…”

Giulia De Lellis e i rumors sulla presunta gravidanza

Giulia De Lellis è indubbiamente una delle influencer più seguite in Italia. Con milioni di followers, è diventata ormai una delle donne più ammirate sui social dove pubblica non solo contenuti professionali, ma anche privati. Abituati ad avere con lei un contatto quotidiano attraverso le storie social, i fan di Giulia De Lellis non nascondono la preoccupazione di fronte alla sua assenza sui social. Nelle scorse ore, inoltre, il nome di Giulia è rimbalzato sul web anche per le voci su una presunta gravidanza. Fidanzata da tempo con Carlo Beretta, la De Lellis non ha mai nascosto di voler diventare presto mamma.

Innamorata delle sue nipoti con cui tira sempre fuori il lato materno, più volte la De Lellis ha spiegato di voler essere una mamma giovane. Ad oggi, però, non c’è nessun figlio in arrivo come ha spiegato lei stessa sui social.

Giulia De Lellis svela il motivo delle varie visite mediche

Nessuna gravidanza per Giulia De Lellis che ha spiegato di aver fatto diversi giri in ospedale per alcuni problemi di salute. “Mi chiedevano tutti se fossi incinta. No, non lo sono”, spiega la De Lellis che poi aggiunge – “Si pensava avessi problemi di salute, che per fortuna non ci sono. Sono stata tanto male all’idea. Contemporaneamente a questi presunti problemini che si pensava io avessi, una persona della mia famiglia non è stata bene. Poche ore di sonno, tanta paura. Tiriamo un sospiro di sollievo e andiamo avanti”.

“Finché c’è la salute c’è tutto. La vita è un dono. Non vi trascurate. Non date per scontata la vostra salute. Siate grati per la vostra vita”, sono poi i messaggi che Giulia ha voluto lanciare.











