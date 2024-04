Giulia De Lellis e l’amore: “Sono un disastro, lo sanno tutti”/ “Ho lasciato io tutti i miei fidanzati…”

Giulia De Lellis e le relazioni d’amore finite male: “Sono un disastro“

Nell’ultimo periodo è tornato ad accendersi il gossip su Giulia De Lellis. Dopo la fine della storia d’amore con Carlo Beretta, a sua volta pizzicato in compagnia di Melissa Satta, l’influencer avrebbe infatti ritrovato l’amore al fianco di Giano Del Bufalo, anche se non si sarebbe ancora pronunciata a tal riguardo. Intanto, però, si definisce single e, intervistata da Giulia Salemi nel podcast Non lo faccio x moda, ha raccontato a cuore aperto il suo rapporto con l’amore.

“Sono un disastro, lo sanno tutti. Perché sono stufarella, mi annoio anche – confessa Giulia De Lellis parlando delle relazioni d’amore del passato – Sono una che ama fare sempre tante cose diverse: mi piace cambiare, mi piace scoprire e credo che ancora non ho trovato quella persona per cui fare delle rinunce o restare probabilmente ne valga la pena. Altrimenti non si spiega. L’ultima storia è durata quattro anni“.

Giulia De Lellis: “Ho lasciato io tutti i miei fidanzati“

Giulia De Lellis, nel corso dell’intervista, ha anche rivelato che tutte le sue storie d’amore sono terminate proprio per scelta sua: “La cosa che fa ridere è che non sono mai stata lasciata. Sì, ho lasciato io tutti i miei fidanzati: che poi si soffre di più a lasciare o ad essere lasciati? Perché io ho sofferto da morire a lasciare, perché sai sempre quello che lasci ma non quello che trovi”. Ma, chiede Giulia Salemi, come si capisce che non c’è più l’amore?

L’ex di Andrea Damante, prendendo spunto dalla sua esperienza personale, ammette: “È un processo molto lento, dura molto tempo, ci sono tanti pensieri. Non lo dici subito all’inizio, non è che ti svegli la mattina e dici: ‘Basta, lo mollo’. È un processo sempre molto pensato, analizzavo sempre tutto tanto, sono una che si fa molte domande“. Infine, in riferimento al passo più importante, rivela: “Io devo arrivare il giorno del mio matrimonio, quando sto per fare la navata, che devo essere sicura. Io sono in grado di scappare dall’altare eh. Però mi piacerebbe arrivare lì quel giorno e, se ci arrivo, ci arrivo perché sono veramente convinta“.

