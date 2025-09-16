Fake news shock: “È nata Priscilla”, ma Giulia De Lellis smentisce e attacca duramente i gossipari.

Ormai non ci si può fidare più di niente e di nessuno, soprattutto quando anche ai temi più delicati come la nascita di un bambino prevale la speculazione. Giulia De Lellis è stata vittima insieme al compagno Tony Effe di un’altra violenza online: nelle ultime ore è comparso un post che annunciava la nascita della figlia Priscilla, la quale dovrebbe venire al mondo in questi giorni, peccato che fosse tutto falso. Il post in questione riportava addirittura la foto di una bambina sconosciuta con una didascalia con tanto di presunta dedica di Giulia De Lellis alla piccola.

Un giochetto squallido, al quale l’influencer, divenuta famosa dopo essere stata corteggiatrice di Uomini e Donne, non vuol più sottostare. Del resto nelle ultime settimane questo è stato l’argomento di fuoco, a partire da Alessandra Amoroso e gli annunci del parto al posto suo, fino ad arrivare alla nascita di Penelope, con tanto di dettagli non veri e smentiti dalla De Lellis. Addirittura, anche RTL 102.5 aveva riportato notizie di Deianira Marzano che mancavano di conferme. Il post sulla falsa nascita della figlia di Giulia è agghiacciante: “Sei arrivata a riempire la nostra vita di luce“, si legge, “Sei la parte più pura di noi“. Peccato che l’influencer non abbia ancora annunciato il parto e non abbia mai scritto quelle parole.

Giulia De Lellis sbotta: “Tutto questo è una violenza“

Giulia De Lellis si è quindi sfogata con i fan dicendo di non poterne più di queste fake news: “La bambina nelle foto non è mia figlia, ed è inaccettabile che il suo volto sia stato diffuso in questo modo. Mi scuso con lei e la sua famiglia. È una totale mancanza di rispetto“, e ancora, “Ci sono persone che si sentono legittimate a speculare sulla vita degli altri, solo perché siamo personaggi pubblici. Ma prima di tutto, siamo esseri umani“. La nota influencer e compagna di Tony Effe ha anche spiegato di non aver mai voluto condividere la data del parto proprio per questo motivo: “È una questione personale e delicata“, dice. “Leggo addirittura ipotesi sul tipo di parto che farò, cose che nemmeno il mio ginecologo sa ancora. È assurdo“. Giulia De Lellis ha sottolineato che tutto questo è una violenza, e che stavolta le persone che hanno messo in giro questa fake news hanno davvero esagerato.