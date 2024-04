Giulia De Lellis, é ritorno di fiamma con Andrea Damante?/ La reunion tra gli ex Uomini e donne fa discutere

Giulia De Lellis e Andrea Damante tornano ad emozionare i fan di Uomini e donne: L’avvistamento di coppia

Giulia De Lellis e Andrea Damante tornano al centro del gossip che li vedrebbe protagonisti di un ritorno di fiamma, e a grande richiesta del joint fandom. Perlopiù composto dai fedeli telespettatori di Uomini e donne, il format che rendeva i due letteralmente popolari in Italia, per mezzo della loro ricerca dell’amore avviata in TV, i fan sperano che il nuovo avvistamento “di coppia” dei beniamini possa essere intanto il preludio al ricongiungimento tra i fidanzati storici.

A dare inizio alla storia d’amore tanto amata era in passato la scelta che vedeva l’attore tronista a Uomini e donne, Andrea Damante, spingersi a uscire dal programma sugli amori nascenti con la ragazza che lo aveva fatto capitolare tra le conoscenze di corteggiatrici televisive: Giulia De Lellis. La storia, tra alti e bassi, ha vissuto più di una crisi, queste possono dirsi intervallate dai tradimenti di lui verso Giulia da lei rivelati nel libro della influencer Le corna stanno bene su tutto. Poi, é arrivata la rottura definitiva della coppia degli ex Uomini e donne, i quali sono entrambi intanto al centro di un nuovo avvistamento di coppia.

Giulia De Lellis e Andrea Damante chiudono le ultime lovestory

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono immortalati in un video online mentre si concedono ad una chiacchierata, seduti al tavolo di un bar. Che l’incontro in questione voglia annunciare un’apertura alla distensione tra gli ex per un legame d’amicizia, dopo la rottura in amore? Chissà. I due papabili ritrovati fidanzati di Uomini e donne avrebbero inoltre, interrotto a quanto pare le loro ultime storie d’amore ufficiali.Parliamo della storia di Giulia con il figlio di una ricca famiglia di imprenditori, Carlo Beretta, e la lovestory dell’ex tronista di Uomini e donne e la showgirl tiktoker Elisa Visari.

“La prova che gli amori fanno giri immensi e poi tornano” si legge poi tra le righe di un commento aggregante rilasciato da qualche utente sul re dei social cinese, a margine del TikTok del nuovo avvistamento. Parole allusive proprio ai forse ritrovati “Damellis”.













