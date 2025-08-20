Giulia De Lellis e Tony Effe affiatati dopo le voci di crisi: ultima vacanza prima dell'arrivo di Priscilla

Giulia De Lellis e Tony Effe mettono nuovamente a tacere i rumors di crisi. Com’è noto, pochi mesi fa, l’influencer ha annunciato di aspettare la sua prima figlia, Priscilla, insieme al compagno con cui fa coppia da circa un anno. Ebbene, ora manca davvero poco alla nascita della bambina, prevista per settembre, e i due si stanno godendo gli ultimi momenti da soli. La gravidanza, però, non è stata esente da gossip e speculazioni. In questi mesi, infatti, si è parlato spesso di una presunta rottura tra l’ex corteggiatrice e il rapper romano.

A far nascere i sospetti, la loro assenza reciproca a diversi eventi pubblici e il fatto di essere stati avvistati più volte separati. Tuttavia, i diretti interessati hanno smentito spesso i rumors, apparendo occasionalmente insieme sui social. Adesso, la coppia è stata sorpresa in vacanza dai paparazzi di Chi nello stesso luogo dove, la scorsa estate, era stata fotografata insieme per la prima volta, agli inizi della loro relazione. Nell’ultimo numero del settimanale, infatti, sono apparse diverse foto dei due a Cala Masciola, la spiaggia del resort di lusso Borgo Egnazia, per godersi la loro ultima vacanza a due.

Tony e Giulia De Lellis: l’estate della coppia prima dell’arrivo di Priscilla

Negli scatti pubblicati da Chi, Giulia De Lellis e Tony Effe appaiono molto affiatati, tra selfie e momenti di tenerezza insieme sul lettino. Insomma, tra di loro non pare esserci alcuna crisi e stanno aspettando felicemente la nascita della loro prima figlia. Da tempo, la De Lellis desiderava di diventare madre e non potrebbe essere più felice per l’arrivo della piccola Priscilla. Allo stesso tempo, il rapper romano si è già tatuato il nome della piccola ed è emozionato all’idea di diventare papà per la prima volta.