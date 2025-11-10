Festeggia il primo mese Priscilla, la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe: gli scatti sui social che testimoniano la loro gioia

Sembra che negli ultimi anni diventare genitori sia un’azione non esente da difetti. Viene raccontata solo la parte scoperta, sotto gli occhi di tutti, ma quella in ombra viene spesso taciuta. In questo momento ci sono solo parti positive per Giulia De Lellis e Tony Effe dato che non hanno problemi di sorta, anche perché sono diventati genitori da circa un mese della figlia Priscilla.

Incredibile, ma vero: negli ultimi giorni si è parlato di una rottura tra i due vip citati poc’anzi, poi sono state pubblicate delle foto sui social dove raccontano la loro quotidianità fatta di amore, notti dove non si riesce a dormire e tanta complicità. In uno scatto il rapper tiene in braccio la figlia, con la compagna dietro che lo abbraccia, e nell’altra c’è lei che stringe Priscilla.

Giulia De Lellis mamma di Priscilla: “Essere genitori è un viaggio pazzesco”

“Essere genitori è un viaggio pazzesco” ha scritto Giulia De Lellis che ha festeggiato insieme a Tony Effe il primo mese di vita di Priscilla, “il più straordinario e complesso che ci sia. Senza dubbio il più bello della mia vita vita. Mi sento così benedetta che lei ci abbia scelti”.

Alla fine l’influencer uscita da Uomini e Donne, con il pubblico che ha imparato a conoscerla per la sua storia con Andrea Damante per non parlare dei tradimenti che ha subito con la pubblicazione di un libro che è stata preda dell’ironia social, si sta facendo conoscere come una mamma amorevole che non vedeva l’ora di stringere tra le braccia il frutto del suo amore per il suo compagno.

