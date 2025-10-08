Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori: è nata Priscilla e la coppia lo ha ufficialmente annunciato con una serie di foto su Instagram

Giulia De Lellis è diventata (ufficialmente) mamma: è nata Priscilla, la prima figlia della celebre influencer ed imprenditrice romana e del rapper Tony Effe. L’annuncio è arrivato con una serie di scatti pubblicati su Instagram, nei quali la coppia mostra anche al pubblico la bambina. Si tratta di scatti molto teneri, che hanno inizio dal letto d’ospedale dal quale Giulia ha dato alla luce la piccola.

Negli scatti pubblicati da papà Tony, il rapper si mostra insieme a Giulia e poi alla sua piccola che dorme sulla sua pancia mentre lui gioca ai videogame. Segue una foto con alcuni parenti della coppia e i primi momenti insieme nella quotidianità. “La nostra bambina è qui. E come ve lo spiego…” sono state le parole che Giulia ha affiancato al primo scatto insieme a Priscilla. “Tutto”, è invece l’unica parola che Tony ha affiancato alle foto di sua figlia.

Il post di Giulia De Lellis ha raccolto in pochi minuti centinaia di migliaia di like e tantissimi commenti di congratulazioni per la coppia di neo genitori. “Ecco la nostra principessa, è bellissima! Auguri alla coppia!”, o ancora “Attendevamo questo annuncio da molto, siete stupendi!” sono stati alcuni dei commenti ricevuti dalla coppia. L’annuncio ufficiale arriva probabilmente qualche giorno dopo al momento in cui l’influencer ha partorito. La prima indiscrezione del parto è infatti giunta qualche giorno fa da alcuni esperti di gossip e sicuramente non avrà fatto piacere a Giulia, che recentemente ha fatto sentire la sua voce (alquanto adirata) proprio per la diffusione di notizie private e delicate sul web riguardanti anche la maternità. Polemiche a parte, ora Giulia e Tony si godono la grandissima gioia di aver accolto nella loro vita la piccola Priscilla.

