Arrivano finalmente le prime foto del pancione di Giulia De Lellis, che in autunno avrà un figlio dal rapper Tony Effe. A pubblicare gli scatti è stato il settimanale Chi, che mostra i neo genitori affiatatissimi sul Lago di Como nel celebre parco di Villa D’Este. La foto della pancia conferma il rumor che gira ormai da diverso tempo: Giulia De Lellis è incinta. Eppure, l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne non sembra aver accolto con piacere i commenti dei fan che si sono radunati sui social per farle le congratulazioni.

Tony Effe, il testimone della rissa in Costa Smeralda/ "Si arrabbiò perché non volevano far entrare Perozzi"

“Non rompete le p…e“, ha detto la ragazza sui social rispondendo ai commenti dei fan su Instagram. Ma cosa si vede nelle immagini pubblicate da Chi? La coppia si è ritrovata a Villa D’Este per giocare a golf e Giulia De Lellis indossa una completo bianco. Ad un certo punto, come si vede dalle fotografie, l’influencer alza la maglietta e da lì spunta la pancia che mostra una lieve rotondità, il che fa pensare che possa essere incinta da qualche mese. I due hanno trascorso le vacanze pasquali in maniera totalmente privata, lontani dalle telecamere sul Lago di Como, alla ricerca di un po’ di riservatezza.

Giulia De Lellis incinta: la prima foto del pancino/ "Aspetta un figlio da Tony Effe, ecco quando nascerà"

Giulia De Lellis incinta? Lei risponde ai fan: “Non rompete le p…“

Nonostante i rumor sulla gravidanza si stiano facendo sempre più insistenti, Giulia De Lellis continua a mantenere un profilo basso, e anzi, chiede ai fan di smetterla di commentare con frasi fuori luogo. Nell’ultimo appello social è apparsa piuttosto inalberata: “Invece di rompere le p…” ha detto, “e con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo dal momento in cui non avvengono dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?“. Sarà un suo modo per smentire le voci della gravidanza? Per ora nemmeno il compagno Tony Effe ha ancora rilasciato dichiarazioni. Chi vivrà vedrà!