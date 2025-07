Giulia De Lellis e Tony Effe finiscono nuovamente nel mirino della cronaca rosa: spunta una presunta crisi ma un gesto chiarisce tutto.

Le voci di maretta spesso sembrano colpire alla cieca; giusto per agitare le acque dato che siamo in piena stagione estiva. Tra gli ultimi ad essere stati bersagliati dai rumor di crisi spiccano Giulia De Lellis e Tony Effe. Proprio a poche settimane dal lieto annuncio della gravidanza dell’influencer emerge l’apprensione dei fan per le presunte ruggini che rimbalzano tra sedicenti indiscrezioni e simili; ma qual è la verità?

Spesso si attende l’intervento dei diretti interessati per mettere a tacere le voci lontane dalla realtà; questa volta, la presunta crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe è stata rispedita al mittente da due paladine d’eccezione. Come racconta Leggo, qualche giorno fa si è tenuto uno spettacolare concerto del rapper a Roma presso il Circo Massimo; ovviamente era presente anche la sua dolce metà ma non è stata la sua partecipazione a spazzare via le voci di crisi. Il gesto eclatante ed eloquente porta infatti la firma delle nipotine di Giulia De Lellis.

Giulia De Lellis e Tony Effe, altro che crisi!

Canzoni cantante a squarciagola, sorrisi smaglianti e soprattutto magliette che recitano: ‘I love Tony’. Questa la formula vincente delle nipotine di Giulia De Lellis che rispediscono al mittente le voci infondate di crisi con Tony Effe. Il siparietto osservato con amore dai fan nel corso del concerto al Circo Massimo mette in evidenza anche come la liaison abbia conquistato anche la famiglia dell’influencer, mettendo così quasi in secondo piano la necessità di tuonare: altro che crisi!

Insomma, futuro roseo per Giulia De Lellis e Tony Effe a dispetto dei rumor che sovente decidono di bersagliare la coppia; la felicità tra i due è evidente, soprattutto in vista della prossima nascita della loro prima figlia: Priscilla.

