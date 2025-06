Giulia De Lellis e Tony Effe in crisi o solo rumor infondati? Esplode il gossip sulla coppia tra assenze e silenzio: cosa sta succedendo

Con l’arrivo dell’estate esplodono i gossip ed attualmente al centro delle indiscrezioni c’è la presunta crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe. Secondo il popolo del web i due sarebbero ai ferri corti nonostante ben presto diventeranno genitori di una bambina di cui hanno già svelato il nome: Priscilla. Da giorni, infatti, si rincorrono voci di gelo e distacco alimentato anche dal silenzio dell’influencer e del rapper ex componente della Dark Polo Gang.

Ad accendere i riflettori su Giulia De Lellis e Tony Effe in crisi sono state una serie di assenza importanti che non sono passate inosservate. Innanzitutto Giulia De Lellis non era presente alla sfilata di Tony Effe durante la Milano Fashion Week Uomo, ma non è tutto perché successivamente l’influencer ha condivo una storia su Instagram in cui si trovava a Roma intenta con i preparativi per l’arrivo della bambina ed in questo caso a mancare era il cantante. Se a ciò si aggiunge che i due hanno drasticamente ridotto le interazioni social, ne si scambiano messaggi pubblicamente per i social tutti questi segnali fanno pensare ad una rottura.

Cosa succede tra Giulia De Lellis e Tony Effe: voci di rottura ma arriva la smentita dell’esperta di gossip

Mentre i social si infiammano ipotizzando già che Giulia De Lellis e Tony Effe si sono lasciati, mentre fino a pochi giorni fa si giuravano amore eterno, a calmare gli animi ci ha pensato Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha categoricamente smentito la crisi e le voci di rottura: “Giulia De Lellis e Tony Effe in crisi? No, semplicemente ognuno vive questo momento come meglio crede….Stanno insieme.” Secondo la Marzano i due vogliono viversi questo momento così importante come l’arrivo di un figlio con privacy e riservatezza. Tuttavia non solo stupisce il desiderio dell’influencer che ha persino scritto un libro sul suo tradimento subito ma stupisce anche il fatto che i due si siano trincerati nel silenzio senza smentire o chiarire come stanno davvero le cose tra loro.