Giulia De Lellis e Tony Effe avrebbero fatto piangere un gruppo di bambini, loro fan, ingannandoli e negando loro un saluto: la segnalazione

Giulia De Lellis e Tony Effe avrebbero fatto piangere dei bambini. È questa la segnalazione lanciata nelle ultime ore da Alessandro Rosica, noto anche come l’Investigatore del web, secondo la quale l’influencer e il cantante avrebbero ingannato e snobbato dei piccoli fan che attendevano di salutarli e scattare qualche foto con loro.

Giulia e Tony in questi giorni si trovano in Campania e sono stati avvistati in un bar. Qui, secondo la fonte, avrebbero attirato l’attenzione di un gruppo di piccoli fan che hanno iniziato a chiedere alla coppia qualche foto. De Lellis e Effe avrebbero dunque detto loro di aspettarli all’uscita ma a quell’uscita non si sarebbero mai fatti vedere. Stando al racconto, la coppia è andata via dal retro del locale di nascosto, senza salutare nessuno dei bambini che stavano attendendo con ansia fuori dal bar.

Giulia De Lellis e Tony Effe avrebbero snobbato dei piccoli fan: “Sono andati via piangendo a dirotto”

Rosica ha pubblicato, a corredo della segnalazione, un video in cui si vedono proprio Giulia De Lellis e Tony Effe nel bar in questione. In sottofondo, si sentono le voci dei bambini chiedere una foto dai due, mentre Giulia indica loro la porta dalla quale usciranno. “Dice ‘usciamo di là’. Spoiler: usciranno di nascosto dall’altra parte. Erano piccoli fan, sono andati via piangendo a dirotto“, ha scritto Rosica a corredo del video.

L’esperto di gossip ha fatto poi sapere di aver avuto contatti con i genitori dei bambini in questione (gli stessi che Giulia ha effettivamente pubblicato in una storia sul suo profilo Instagram), che avrebbero confermato i pianti disperati dei bambini: “Subito dopo è avvenuto l’unfollow da parte dei bimbi, per fortuna”, ha spiegato Rosica. Al momento in cui scriviamo, non c’è stata da parte di Giulia a Tony una replica a questa segnalazione, che sta già sollevando molte critiche nei confronti della coppia.

