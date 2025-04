Come se fosse di così vitale importanza, il gossip si nutre anche delle maternità. Se i vip aspettano un bambino i fan del suddetto impazziscono perché per loro è una gioia immensa, come se neanche lo avessero loro. E così facendo, dopo aver parlato di una presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez, ecco che adesso gli sforzi si concentrano su Giulia De Lellis, che la vogliono incinta a tutti i costi.

La nota influencer, quindi, starebbe aspettando un bambino? Ebbene stando a un utente che ha scritto in anonimo a Deianira Marzano sì: “100% incinta, lo so per certo”. Quali prove schiaccianti ha portato? Il semplice fatto che la ragazza ha postato una storia su Instagram dove si parla di mamme e bambini.

Giulia De Lellis e Tony Effe sono pronti per diventare genitori?

Non si sa se Giulia De Lellis e Tony Effe stiano per diventare genitori anche se essendo entrambi giovani e ricchi potrebbero mantenerlo a differenza della maggior parte dei giovani di oggi che faticano a pagare le bollette, figurarsi prendersi cura adeguatamente di un’altra vita. Sarà davvero incinta la ragazza? Per ora bisogna aspettare eventuali conferme o smentite.

Pur essendo molto riservati, però, Tony Effe e la sua fidanzata si sono recati alle Maldive per riposarsi dalle fatiche quotidiane e hanno postato alcune foto per la gioia dei fan, che non sempre hanno questo privilegio di vederli assieme nella stessa foto. Lui è reduce dal Festival di Sanremo dove in classifica non si è posizionato bene, senza contare che la sua canzone non è di certo tra le più passate in radio. Intanto la coppia ha ampiamente messo a tacere le voci che li volevano in crisi. D’altronde il gossip è solito inventarsi presunte crisi senza che si posino su fatti concreti.

